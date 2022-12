Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a cerut arestarea a doi ministri ai Ucrainei, acuzati, potrivit media ruse, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, informeaza marti AFP, care citeaza un tribunal din Moscova. „Anchetatorii FSB au cerut (…) sa se ordone in…

- PSD solicita vicepresedintelui Curtii de Conturi Niculae Badalau sa isi depuna demisia pentru incetarea mandatului, in urma retinerii sale de catre DNA. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala și a dispus reținerea domnului Niculae Badalau, acesta nu iși mai poate continua…

- Podul strategic Antonovski de peste raul Nipru s-a prabușit, relateaza agenția Reuters și mai multe site-uri de știri din Ucraina și Rusia. Reuters noteaza ca televiziunea publica a Ucrainei a publicat o fotografie care arata secțiuni intregi ale podului care lipsesc, nefiind deocamdata clar ce a provocat…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri, la Bruxelles, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu care a discutat despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, raspunsul Uniunii Europene la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, dar și despre securitatea energetica. Nicolae…

- Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost judecator, explica, referitor la consecințele deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția, ca aproape toate dosarele inca deschise și in care sunt vizate fapte comise inainte de 2014 ar putea fi inchise. Adrian Toni Neascu este de parere ca in…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat, marți, ca autoritațile de la Viena au platit, pana in prezent, aproximativ 337 de milioane de euro, dupa ce, in luna iunie a acestui an, Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis ca Austria a incalcat legislația europeana cand a taiat alocațiile pentru copiii…

- Rușii incearca prin toate mijloacele sa paraseasca țara pentru a nu fi trimiși in razboi impotriva Ucrainei. Ieri, 21 septembrie, au fost inregistrate cozi mari la granița cu Mongolia. Acești cetațeni ai Federației Ruse nu au avut timp sa achiziționeze ravnitul bilet catre Istanbul, Erevan sau Tbilisi.…

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei, a anuntat, miercuri, Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte”, transmite Reuters. ”Statele membre ale UE au avut deja…