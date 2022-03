Roman Abramovici riscă să intre „la pârnaie” în Rusia Roman Abramovici a numit situația din Ucraina drept ”razboi”, in timp ce Vladimir Putin a semnat o lege ”impotriva fake-news” și toți rușii trebuie sa vorbeasca despre ”operațiunea militara speciala din Ucraina”. Abramovici vrea sa direcționeze toți banii obținuți din vanzarea clubului Chelsea catre victimele din Ucraina, un nou afront adus Kremlinului. „Vanzarea clubului nu o sa fie grabita. Nu voi cere niciun ban inapoi din imprumuturile pe care le-am facut. Niciodata nu a fost o afacere pentru mine, ci doar o pasiune pentru joc și pentru club. Ba mai mult, mi-am instruit echipa sa formeze o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

