Stiri pe aceeasi tema

- Cum a fost „otravit” Roman Abramovich, de fapt. Patronul clubului Chelsea se afla pe lista oligarhilor ruși sancționați de Marea Britanie și UE, fiind banuit de sponsorizarea razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. In același timp, miliardarul de 55 de ani este vazut drept un mediator important…

- Patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici, a fost vazut marți participand la discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia, care au loc la Istanbul. Fotografia in care apare miliardarul rus vine in contextul in care s-a spus ca acesta ar fi fost otravit.

- Roman Abramovich (55 de ani) a avut simptome asemanatoare otravirii dupa ce a participat la Kiev, la inceputul lunii martie, la negocierile pentru pace, intre Rusia și Ucraina. Oligarhul rus, care in trecut era un apropiat al lui Vladimir Putin, a facut parte din echipa de negociatori care „a facut…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, pentru presa din Rusia, ca mai multi oameni de afaceri rusi, intre care si Roman Abramovici, au propus sa doneze bani pentru Ucraina, unii dintre ei chiar pentru sustinerea armatei, informeaza La Tribune, citata de News.ro. “Avem semnale…

- Elveția a anunțat ca impune sancțiuni impotriva a aproape 197 de miliardari și oficiali ruși, plus impotriva altor noua entitați, o decizie istorica data fiind neutralitatea istorica a țarii, relateaza agenția Interfax . „Sancțiunile se aplica altor 197 de persoane: vorbim de sancțiuni financiare și…

- In aceasta dimineața, Uniunea Europeana a decis in mod oficial un nou set de sancțiuni impotriva Rusiei, fiind al patrulea pachet adoptat de UE de la inceputul razboiului in Ucraina, potrivit The Guardian. Noul set de masuri cuprinde, inclusiv inghețarea activelor și interdicția de calatorie pentru…

- Roman Abramovic (55 de ani) risca sa faca pușcarie daca se intoarce in Rusia dupa ultima lege pe care parlamentul de la Kremlin a aprobat-o. Dupa ce a decis sa vanda Chelsea pentru a se delimita de de Vladimir Putin și razboiul pornit de acesta in Ucraina, Abramovic este acum in pericol sa nu se mai…

- Managerul lui Chelsea, Thomas Tuchel, a recunoscut vineri ca situația proprietarului clubului, oligarhul rus Roman Abramovici, i-a „afectat” echipa de cand Rusia a invadat Ucraina, potrivit AFP.