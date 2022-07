Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat, marti, ca interzice intrarea pe teritoriul rus a unui numar de 25 de americani – inclusiv lui Jill si Ashely Biden, Prima Doamna si fiica presedintelui american Joe Biden – si subliniaza ca este vorba despre o masura de etorsiune fata de sanctiuni impuse de catre Statele Unite, relateaza…

- Statele Unite au acuzat Rusia ca intimideaza corespondentii media americane la Moscova, care au fost convocati de diplomatia rusa și amenintați cu represalii din cauza sanctiunilor americane, scrie AFP, citata de Agerpres. „Ministerul de Externe rus i-a convocat pe colegii vostri ca sa le explice consecintele…

- Importurile și exporturile prin porturile ucrainene din Marea Neagra sunt blocate din cauza sutelor de mine pe care armata lui Putin le-a amplasat, susține purtatorul de cuvant al administrației militare regionale din Odesa. care mai subliniaza ca prin blocarea porturilor, Rusia a creat o criza alimentara…

- De 9 mai, la o televiziune de stat din Rusia au aparut, surprinzator pentru cunoscatori, celebrii bandiți Bonnie and Clyde, prezentați ca „eroi” ruși decedați in Al Doilea Razboi Mondial, scrie news.liga.net. La televiziunea publica din Rusia, in timpul concertului dedicat comemorarii celor 77 de ani…

- Hackerii au reușit sa atace descrierile programelor TV din Rusia chiar in timpul ceremoniei din Piața Roșie. In loc sa se poata uita la parada Armatei Roșii, milioane de ruși au citit mesaje anti-razboi pe micile ecrane. Conform publicației Metro și BBC, mesajele anti-razboi au aparut pe mai multe canale…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Rusia a lansat doua rachete deasupra centralei nucleare Zaporijie, punand in pericol siguranta centralei si a populatiei, a declarat directorul companiei nucleare ucrainene Energoatom, Petro Kotin, pe contul de Telegram, potrivit Kiev Independent. Atacurile cu rachete s-au soldat cu moartea a cel putin…