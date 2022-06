Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de invazie ale președintelui Vladimir Putin nu pot ține piept unui milion de luptatori ucraineni motivați, a recunoscut un fost colonel rus la televiziunea de stat a Rusiei intr-o evaluare necruțatoare a conflictului, scrie The Times.

- Oleg Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari banci din Rusia, a denunțat duminica regimul condus de președintele rus Vladimir Putin, despre care spune ca a ajuns la un ”nivel catastrofal”, in primul sau interviu de la inceputul invaziei in Ucraina, acordat pentru New York Times.„Mi-am dat seama…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia a pornit o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din Kiev si Liov. Kremlinul acuza Kievul de inconsecventa cu privire la negocieri si niciun

- Uniunea Europeana a propus instituirea de sanctiuni impotriva celor doua fiice ale presedintelui rus Vladimir Putin, despre a caror existenta se cunoaste, intr-un gest care se presupune ca ar adauga presiune asupra celor mai apropiate rude ale liderului rus, ca raspuns la invazia in Ucraina, relateaza…

- Dupa declanșarea invaziei in Ucraina, statele occidentale luau decizia de a impune sancțiuni impotriva Rusiei. In același timp, oligarhii apropiați lui Vladimir Putin rrsimțeau din plin efectele acestor decizii. Printre ei și poprietarul clubului Chelsea FC, Roman Abramovici. Miliardarul a fost sancționat…

- Oligarhii ruși fac un pas in spate fața de Rusia, aceștia au foarte mult de suferit in urma razboiului deschis de Vladimir Putin in Ucraina, sancțiunile la nivel european nu au intarziat sa apara. Astfel, anunțul facut de Volodimir Zelenskiy, duminica, a fost cu atat mai frapant! Ce mișcare au facut…

- Marea Britanie a impus marti noi sanctiuni impotriva a mai mult de 350 de persoane si entitati din Rusia, folosind o lege noua pentru a penaliza persoanele acuzate de sustinerea regimului lui Vladimir Putin.

- Moscova a intocmit o lista neagra cu țarile care au avut ,acțiuni ostile’ impotriva Rusiei. Aceasta a fost recent facuta publica, iar in ea se regasesc țarile responsabile cu acțiuni ,neprietenoase’ asupra Rusiei, susține Vladimir Putin. Documentul arata ca ,statul rus, cetațenii și companiile care…