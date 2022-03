Stiri pe aceeasi tema

- Roman Abramovici sufera de anumite simptome care par a fi de otravire. Oligarhul rus da vina pe cei care se afla la conducerea Moscovei și vor sa saboteze pacea dintre Ucraina și Rusia. Simptome de otravire la Roman Abramovici Roman Abramovici și alți doi negociatori de pace ucraineni au realizat ca…

- Oficiali de la Kremlin au declarat luni ca negocierile de pace dintre Rusia si Ucraina ar putea incepe marti in Turcia, adaugand ca este important ca ele sa se desfasoare fata in fata, in pofida progreselor reduse inregistrate pana acum. Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep…

- Velodomir Zelenski, președintele Ucrainei, i-ar fi cerut lui Joe Biden, președitele SUA, sa nu il sancționeze pe oligarhul rus Roman Abramovich. Potrivit The Wall Street Journal, Zelenski considera ca Abramovich ar putea sa medieze negocierile dintre Ucraina și Rusia. Cererea președintelui Ucrainei…

- Dmitry Svishchev, șef in cadrul Comitetului de Educație Fizica și Sport din Duma de Stat a Rusiei, ii cere lui Roman Abramovic sa investeasca la un club din țara natala. Roman Abramovic, un apropiat al lui Vladimir Putin, a fost obligat sa renunțe la clubul Chelsea, urmare a invaziei lansate de Rusia…

- O noua sesiune de negocieri prin videoconferinta intre Rusia si Ucraina va avea loc luni, a confirmat duminica seara un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. “Luni va avea loc o sesiune de negocieri pentru a face un rezumat al rezultatelor preliminare” ale discutiilor,…

- Cotidianul israelian Jerusalem Post a dezvaluit ca Roman Abramovich (55 de ani), proprietarul lui Chelsea, ar fi la Gomel, in Belarus, și ar incerca sa apropie cele doua parți pentru a ajunge la un acord. La doar doua zile dupa ce miliardarul rus a anunțat ca preda puterea la Chelsea, dar ramane proprietarul…

- Miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul lui Chelsea, este unul dintre oamenii care incearca sa puna capat razboiului inceput de Vladimir Putin din Ucraina, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al acestuia, citat de The Guardian. Se pare ca miliardarul ruso-israelian a fost supus mai multor…

- Rusia a inceput razboiul in Ucraina in aceasta dimineața, iar Roman Abramovic (55 de ani), patronul rus al lui Chelsea, ar urma sa fie interzis permanent in Marea Britanie. Miliardarul nu a mai fost vazut de luni bune pe Stamford Bridge, iar sursele The Sun precizeaza ca este puțin probabil ca acestuia…