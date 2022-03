Omul de afaceri rus Roman Abramovich a anunțat ca vinde acțiunile sale de la Chelsea, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului. Abramovich a specificat ca profiturile obținute in urma operațiunii se vor indrepta catre victimile razboiului din Rusia. “Aș vrea sa ma adresez speculațiilor din presa care au aparut in ultimele zile cu privire la acțiunile mele de la Chelsea FC. Dupa cum am spus și in trecut, am luat mereu cele mai bune decizii pentru club. Situația actuala ma face sa anunț ca o sa vand acțiunile mele de la Chelsea, pentru ca asta e decizia cea mai buna pentru club, pentru…