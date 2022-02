Romalimenta: Plafonarea preţurilor la alimente ar stimula specula și economia subterană Plafonarea preturilor alimentelor ar periclita aprovizionarea populatiei cu produse alimentare si ar stimula specula și economia subterana, susțin reprezentanții Federatiei Romalimenta. Nu in ultimul rand, sunt puse in pericol mii de locuri de munca, “Adoptarea plafonarii va avea ca efect imediat periclitarea aprovizionarii populatiei cu produse, previzionandu-se o criza alimentara accentuata, lipsurile de pe piata stimuland specula si economia subterana. Mii de locuri de munca vor fi puse in pericol, companiile fiind nevoite sa adopte masuri de eficientizare a costurilor. Astfel, vor creste cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

