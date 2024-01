Stiri pe aceeasi tema

- Drept la replica | Lichidatorul Parc Residence Alpha: „Am spus clar ca nu doresc preluarea funcției de administrator judiciar” Drept la replica | Lichidatorul Parc Residence Alpha: „Am spus clar ca nu doresc preluarea funcției de administrator judiciar” Avand in vedere dreptul la replica formulat de…

- Romaero, principala companie a statului roman de tehnologie aerospațiala, a intrat in insolvența, dupa cum relateaza Profit.ro. In ultimii ani, compania, care este deținuta de Ministerul Economiei, a inregistrat numeroase pierderi. Ministerul Economiei deține 56,71% din capitalul social, SIF Muntenia…

- „In ședința publica din data de 15.01.2024, Tribunalul București a stabilit un nou termen pentru judecarea cererii ROMAERO S.A. de deschidere a procedurii de insolvența, in dosarul nr. 39261/3/2023, respectiv data de 17.01.2024, orele 11.00. Modificarea a fost operata ca urmare a solicitarii de preschimbare…

- Primii creditori al Romaero care s-au inscris la tribunal pentru a le fi recunoscut statutul sunt doua entitați cu roluri-cheie la precedenta tentativa de restructurare a companiei aeronautice de stat, demarata in urma cu circa 3 ani și jumatate. Este vorba de banca de stat CEC Bank și de firma de consultanța…

- Potrivit Termene.ro, SC Furnisoft SRL se ocupa de fabricarea de mobila, si este controlata de Uzum Neculae Nicu, care mai apare ca administrator special al Domus Nuvo SRL. Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei Furnisoft S.R.L.…

- Continue reading Romaero, companie de stat specializata in productie și servicii in domeniul aeronauticii, și-a cerut insolvența la Tribunalul București, administrator provizoriu e o firma din Cluj at Info real.

- Decizie in afacerea lui Jidveian: Parc Residence Alpha din Alba Iulia intra in insolvența. A fost numit un administrator judiciar Secția a II-a Civila, de Contencios Fiscal și de Insolvența a Tribunalului Alba a admis intrarea in insolvența a firmei Parc Residence Alpha SRL, chiar la cererea debitoarei.…

- Asociatii Nordis Management SRL sunt, potrivit Termene.ro, Vladimir Razvan Ciorba si Mapp Development SRL, fiecare cu cate 46 si Mihai Alexandru, cu 8 . Administrator este Gheorghe Emanuel Postoaca. Vladimir Razvan Ciorba este casatorit Laura Ciorba Vicol, deputat PSD, presedintele Comisiei Juridice…