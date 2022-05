Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul general la municipiului București, a anunțat ca instituția pe care o conduce a solicitat ca Sala Polivalenta și patinoarul „Mihai Flamaropol” din Capitala sa fie incluse in Programul Național de Construcții de Interes Public. Primaria generala a Capitalei lucreaza cu scopul deblocarii…

- Municipalitatea planifica sa deschida anul acesta in Chișinau cinci gradinițe noi, iar in acest sens au fost alocați 29 de milioane de lei. De asemenea, este planificata reparația capitala și dotarea cu utilaj pentru redeschiderea a noua grupe noi in cinci instituții de educație timpurie, transmite…

- Primaria municipiului Chișinau pentru anul curent, au fost prevazute alocații financiare de circa 180 de milioane de lei, pentru necesitațile și reparația imobilelor instituțiilor de invațamint din capitala. Sursele financiare sint destinate pentru intervenții in gradinițe, gimnazii, licee, centre extrașcolare…

- Focar de pesta porcina africana intr-o comuna din judetul Neamt. Cateva zeci de animale au fost sacrificate, dupa ce au fost testate unele dintre ele si au ieșit pozitive la virusul care ucide aceste animale.

- In preajma sarbatorii Pastele Blajinilor, va fi interzis accesul transportului privat pe teritoriile cimitirelor din capitala, in legatura cu executarea lucrarilor de salubrizare si amenajare de catre serviciile de profil, anunța Primaria municipiului Chisinau.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 29 martie 2022 - 23 mai 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Tighina și Sfantul Gheorghe și pe str. Tighina, tronsonul cuprins intre strazile Avram Iancu și Columna. Masura a fost luata…

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Razboiul din Ucraina continua. Un teatru din Mariupol, devenit acum adapost de razboi, a fost bombardat din toate parțile de armata rusa. Inauntru se aflau peste 1.000 de suflete. Pana acum, 130 de persoane au fost salvate.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca sambata, 19 martie, intre orele 08:00-14:00, va fi sistata circulația rutiera pe str. A. Mateevici, tronsonul cuprins intre str. N. Iorga - str. Sfatul Țarii, in legatura cu executarea lucrarilor silvotehnice.