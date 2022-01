Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz va discuta marti despre Rusia cu presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, in contextul in care puterile occidentale incearca sa reduca tensiunile cu Moscova in privinta Ucrainei, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Mai multe site-uri guvernamentale ucrainene au fost vineri tinta unui atac cibernetic, in contextul unor tensiuni intre Kiev si Moscova, acuzata de pregatirea unei invazii a Ucranei. ”Programul informatic de tip malware, care seamana unui program de tip ransomware, dar care nu are un mecanism de recuperare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Presedintele SUA Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin au schimbat joi avertismente cu privire la Ucraina, dar au transmis un oarecare optimism in cadrul discutiilor diplomatice din ianuarie care ar putea atenua tensiunile, scrie Reuters. In 50 de minute, a doua lor convorbire de luna aceasta,…

- La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT la nivelul record de 162,775 euro pentru un Megawatt-ora, adica o crestere de peste 10% comparativ cu pretul inregistrat luni seara, si peste precedentul record stabilit in data de 6 octombrie. Pe piata din…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…

- Federala a Retelelor din Germania suspenda temporar procedura de aprobare a transportului de gaze prin conducta Nord Stream 2 din Marea Baltica. „Bundesnetzagentur a concluzionat ca nu este posibila certificarea operatorului gazoductului Nord Stream 2 decat daca aceasta societate este organizata sub…

- Incident grav la Marea Neagra, in apropierea Peninsulei Crimeea. Un avion militar britanic a fost interceptat și indepartat din apropierea teritoriului anexat ilegal de Moscova de un avion al aviației ruse. Imaginile au fost facute publice de catre Ministerul Apararii de la Moscova. Potrivit unui comunicat…