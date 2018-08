Stiri pe aceeasi tema

- Austria a propus joi folosirea de forte armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE,…

- Ministrul german al Economiei si Energiei Peter Altmaier a criticat aspru tarifele vamale si sanctiunile impuse recent de Statele Unite, apreciind ca masurile de acest tip afecteaza locurile de munca si cresterea economica. El a avertizat totodata ca Uniunea Europeana (UE) nu va ceda presiunilor Washingtonului…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a criticat dur deciziile SUA de a impune tarife vamale si sanctiuni, apreciind ca astfel de masuri distrug locurile de munca si cresterea economiei, iar Europa nu se va supune presiunilor Washingtonului privind Iranul, transmite Reuters. Tarifele vamale…

- Franta impartaseste 'aceeasi viziune' asupra Europei cu noul guvern populist italian, a dat asigurari miercuri, la Roma, ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, relateaza AFP. 'Noi impartasim aceeasi viziune a constructiei europene, a zonei euro si a relatiilor comerciale', a declarat…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire si-a exprimat duminica dorinta de a adauga unele dispozitii privind plafonarea comisioanelor bancare pentru gospodariile cu venituri modeste in planul antisaracie al executivului, a carui prezentare a fost amanata pana dupa vacanta. "Cu privire…

- Noul Guvern italian nu va adopta anul acesta masuri pentru reducerea deficitului, asa cum cum a solicitat Comisia Europeana, si este de asemenea pregatit sa majoreze tinta de deficit pe 2019, a afirmat marti ministrul Economiei, Giovanni Tria, transmite Reuters. "Executivul nu are intenţia să…

- Migratia este o problema ce necesita o solutie europeana, a insistat sambata cancelarul german Angela Merkel, refuzand sa faca vreun pas inapoi in disputa pe acest subiect cu aliatii ei conservatori bavarezi care ii ameninta existenta coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Noul ministru italian al economiei si al finantelor, Giovanni Tria, este un profesor de economie politica puțin cunoscut, critic al politicilor economice ale UE, dar favorabil mentinerii Italiei in Zona Euro. Giovanni Tria a scris recent ca regulile fiscale ale UE ar trebui schimbate, astfel incat sa…