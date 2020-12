Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Roma a prezentat pentru publicul larg o serie de descoperiri arheologice datand din Antichitate, care au fost gasite in timpul unor sapaturi realizate in capitala Italiei, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Roma este un imens santier arheologic in plina activitate si, totodata,…

- Un proiectil exploziv de calibru 152 de milimetri, din al Doilea Razboi Mondial, a fost gasit, miercuri, in localitatea Bacu din judetul Giurgiu, in timpul unor lucrari de excavare efectuate in vederea unor lucrari edilitare. "ISU Giurgiu a fost anuntat miercuri, prin 112, ca in localitatea…

- Autoritatile din Roma au aprobat marti transferul definitiv catre trei mari parcuri al trasurilor turistice trase de cai, care coexistau pana acum cu traficul rutier din capitala Italiei, informeaza AFP. "Este o etapa istorica pentru un oras modern care respecta mediul si animalele", a…

- Australian Museum, cel mai vechi muzeu din Australia, isi va redeschide sambata portile dupa o renovare de 57,5 milioane de dolari australieni (circa 42,55 milioane de dolari americani), oferind acces general gratuit pentru vizitatori pana la data de 30 iunie 2021, informeaza Xinhua. Proiectul de renovare…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca funcționeaza in peste 30 de cladiri distincte, majoritatea monumente istorice, disparate in Municipiul Cluj-Napoca, astfel ca, spun cei din conducere, eforturile de reparații și mentenanța sunt continue. In perioada 2014 - 2020, la Secția Clinica de Endocrinologie…

- Opera Nationala Bucuresti (ONB) redeschide publicului Sala Mare de spectacole cu trei titluri celebre din repertoriul universal - ''Otello'', ''Carmen'' si ''Nabucco''. Potrivit unui comunicat al ONB transmis AGERPRES, spectacolele vor fi…

- Redeschisa publicului intr-o noua prezentare, demna de a rivaliza cu marile muzee din lume, colecția de chihlimbar de la Colți a ajuns in atenția Institutului Cultural Roman (ICR) Bruxelles. Mai exact, ICR promoveaza la nivel internațional, printr-un text in limba franceza, Muzeul de la Colți, precizand…