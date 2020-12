Roma limitează trăsurile trase de cai doar la parcuri Orașul Roma a aprobat marți transferul final catre trei mari parcuri al trasurilor trase de cai, care au coexistat cu traficul auto, potrivit AFP.



&"Aceasta este o etapa istorica pentru un oraș modern, respectuos cu mediul și animalele&", a comentat primarul Romei, Virginia Raggi (Mișcarea Cinci Stele) într-o declarație prin care anunța rezultatul unui vot municipal, dupa ani de zile de batalie pe aceasta tema.



Birjele capitalei - supranumite &"botticelle&" (purtatori de butoaie) în memoria vremii în care tracțiunea calului la Roma era destinata în principal… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

