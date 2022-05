Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50.000 de fani italieni au fost prezenți pe Stadio Olimpico din primul minut al finalei Conference League, AS Roma - Feyenoord. Susținatorii celor de la AS Roma așteapta primul trofeu european din istoria participarilor in competițiile organizate de UEFA. Doar 4.000 de norocoși au prins bilete…

- AS Roma și Feyenoord se intalnesc azi, de la 22:00, in ultimul act din primul sezon de Conference League. Marea finala va avea loc la Tirana, in Albania, iar dreptatea din teren va fi stabilita de o brigada din Romania, care-l va avea la centru pe Istvan Kovacs. Istvan Kovacs și asistenții sai nu vor…

- Istvan Kovacs (37 de ani) va arbitra un meci de Liga 4, cu 11 zile inainte de a conduce de la centru finala Conference League, dintre AS Roma și Feyenoord, de pe 25 mai. Kovacs va arbitra azi meciul dintre Viitorul Vetiș și CSM Victoria Carei, din etapa 4 a play-off-ului Ligii a 4-a, potrivit gazetanord-vest.ro.…

- FCSB - CFR Cluj, finala pentru titlul de campioana din acest an, nu va fi arbitrata de Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru roman la ora actuala, dupa ce aceasta a fost delegat la finala Conference League dintre AS Roma și Feyenoord. Federația Romana de Fotbal a anunțat azi ca centralul roman va conduce…

- Istvan Kovacs (37 de ani) incheie perfect cel mai bun sezon european al sau. Va fi la centru la finala Conference League, AS Roma – Feyenoord. Federația Romana de Fotbal a anunțat azi ca centralul roman, care a impresionat la turul semifinalei Champions League, Manchester City – Real Madrid, va conduce…

- Istvan Kovacs (37 de ani) e vazut ca unul dintre concurenții pentru ultimul act din Europa sau Conference League. In varful carierei, la sfarșitul celui mai bun sezon in competițiile continentale, Istvan Kovacs are șanse sa fie delegat de UEFA la o finala. Europa League: 18 mai, Frankfurt - Rangers,…

- Programul meciurilor de astazi, din prima mansa a sferturilor de finala ale Conference League: ora 19.45: Feyenoord – Slavia Praga;ora 22.00: Bodo/Glimt – AS Roma, Leicester – PSV Eindhoven, Olympique Marseille – PAOK Salonic. Returul va avea loc pe 14 aprilie . Semifinalele din Conference League (turul…

- Programul meciurilor de astazi, din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Europa: ora 19.45: RB Leipzig – Atalanta;ora 22.00: Braga – Rangers, Frankfurt – Barcelona, West Ham United – Olympique Lyon. Returul va avea loc pe 14 aprilie . Imperecherea din semifinale (turul – 28 aprilie, returul…