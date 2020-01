Roma extinde interdicţia vehiculelor diesel, întrucât poluarea persistă O interdictie temporara pentru vehiculele diesel va fi extinsa pentru inca doua zile la Roma din cauza "puternicei si persistentei" poluari atmosferice, au anuntat marti autoritatile din capitala italiana, citate de DPA.



Masura a fost adoptata marti si, intrucat concentratiile de particule fine (PM10) se afla in continuare la niveluri critice, ea va fi aplicata si in zilele de miercuri si joi.



Interdictia nu se aplica autobuzelor, taxiurilor si altor mijloace de transport pentru servicii publice si intra in vigoare intre intervalele 07:30-10:30 si 16:30-18:30.



