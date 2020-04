Roma a aniversat 2773 de ani de la fondare

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat un moratoriu general privind rambursarea creditelor pentru toate companiile si debitorii privati pana la finele anului, in ideea de a limita consecintele economice ale raspandirii coronavirusului, transmite Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Vești…

- Marius Spaimoc, unul dintre romani, a declarat pentru G4Media.ro ca e vorba despre pasagerii a doua curse (Wizz Air spre Cluj și Blue Air spre București) care ar fi urmat sa decoleze spre Romania dupa ora 18.00, ora Romaniei, cand intra in vigoare interdicția de intrare in țara.”Personalul aeriportului…

- Masura inchiderii granitelor pentru calatorii veniti din aceste tari cele mai afectate de epidemia de coronavirus va intra in vigoare imediat, a precizat la o conferinta de presa Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, conform Agerpres. Pentru aplicarea acestei…

- Guvernul spaniol a decis marti sa interzica toate zborurile intre Italia si Spania pana la 25 martie pentru a limita propagarea noului coronavirus, in contextul in care numarul persoanelor contaminate continua sa creasca, potrivit jurnalului oficial de la Madrid, informeaza AFP si Reuters potrivit…

- Potrivit unui buletin de presa, emis de Grupul de Comunicare Strategica, in urma ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, desfașurata in data de ieri, 9 martie, au fost adoptate urmatoarele masuri privind pentru evitarea raspandirii infecției cu COVID-19 (coronavirus): A fost…

- Despre modul in care acționeaza autoritațile județene in privința prevenirii unei epidemii de coronavirus, un scurt interviu cu doamna dr. Mirela Gradinaru, medic șef Compartiment Supraveghere Sanatate Publica din cadrul DSP Neamț. – Doamna doctor, cum funcționeaza sistemul de triere in cazul cetațenilor…

- Conform documentului, se instituie masura de carantina pentru toate persoanele asimptomatice care se intorc din zonele cu transmitere comunitara extinsa. Carantina va dura o perioada de 14 zile și va fi organizata in spații special amenajate.De asemenea, persoanele care au calatorit in ultimele 14 zile…

- Iata marturia halucinanta a unei romance care tocmai aterizase pe aeroportul din Otopeni, direct din Italia:"Nu exista nicio verificare. Absolut niciun fel de verificare. Nici dupa ce iesi in sala de asteptare din avion, nu exista nicio verificare, nimic. Eu am luat o masura, in sensul ca imi pun fularul…