Stiri pe aceeasi tema

- Liga Studenților “Pintea Viteazul” (LSPV) a dat startul inscrierilor pentru cel mai așteptat concurs de frumusețe din Baia Mare – Miss Universitaria. Așadar, studentele Centrului Universitar Nord din Baia Mare sunt așteptate sa-și dovedeasca frumusețea și inteligența și sa ia parte la concursul care…

- In perioada 31 septembrie – 17 octombrie 2019, Liga Studenților ”Pintea Viteazul” a desfașurat o campanie de recrutare a noilor membri din randul studentilor Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Cu aceasta ocazie, studentii dornici de activitate voluntara si experiente deosebite, au avut sansa…

- Liga Studenților ”Pintea Viteazul” a organizat in perioada 08-09 octombrie 2019, doua conferințe, in cadrul proiectul „MEDIUL ACADEMIC ȘI TIMPUL LIBER, ediția a III-a”. MARȚI, 08 octombrie 2019, de la ora 12:00, Aula Magna a Centrului Universitar Nord din Baia Mare a fost gazda conferinței: ROLUL VOLUNTARIATULUI…

- Ești pasionat de sport? Participa la „Cupa Bobocului” care va avea loc marți, 08 octombrie 2019, de la ora 16:00, la Sala de Sport a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Strada Dr. Victor Babeș Nr. 62 A. Participarea se face pe baza completarii acestui formular pana luni, 07 octombrie 2019, ora…

- Fiecare boboc din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare incearca sa se acomodeze cu orașul și sa descopere frumusețile Baii Mari. Pentru a facilita acest proces, Liga Studenților ”Pintea Viteazul” organizeaza un „TREASURE HUNT”. Evenimentul va avea loc luni, 07 octombrie 2019, de la ora 18:00,…

- Liga Studenților ”Pintea Viteazul” a pregatit o serie de activitați interesante pentru bobocii care au ales sa-și petreaca urmatorii ani, in cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. „Cei care doresc sa participe la activitațile noastre, trebuie sa vina cu energie, de restul aspectelor de ocupam…

- Luni, 30 septembrie, de la 11:00, va avea loc deschiderea anului universitar 2019-2020 pentru studenții din Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Evenimentul are loc in Sala de Sport a CUNBM, anunța reprezentanții Ligii Studenților ”Pintea Viteazul” Mult succes in noul an universitar! Sursa: Liga…

- Oaspetele saptamanii: Mihai Nae – umorist, redactor-sef – Editura Cartea Sonora. Marti, 3 septembrie – miercuri, 4 septembrie Orele 8.30 – 19.30 Centrul de Onomastica din cadrul Facultatii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, in colaborare cu…