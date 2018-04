Rolul lui Iisus i-a distrus cariera si viata! Dupa ce a aparut in film, nici nu mai putea sa mearga pe strada fara sa… Azi are 74 de ani si arata ASA

Robert Powell, actorul care l-a interpretat pe Iisus in celebrul film Iisus din Nazaret, a reușit sa ramana in memoria tuturor cu chipul sau angelic și dramatic deopotriva, cu toate ca de atunci s-au scurs 41 de ani. Filmul Iisus din Nazaret, in regia lui Franco Zeffirelli, 1977, a devenit deja o adevarata tradiție de Paște, fiind difuzat in fiecare an la TV, in Saptamana Patimilor. Actorul a reușit atat de bine sa se identifice cu Iisus Hristos, incat nu s-a putut desprinde prea ușor de imaginea Mantuitorului nici in viața reala, oamenii venerandu-l și cerandu-i binecuvantare și mantuiala inclusiv…