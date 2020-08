Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a tras semnale de alarma despre pericolul potențial ca inteligența artificiala (AI) sa extermine specia umana de ani de zile. In 2016 miliardarul sud-african a declarat ca oamenii ar putea deveni echivalentul „pisicilor domestice” pentru noii stapini AI. De atunci Musk a cerut in mod repetat…

- Dupa soluționarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat, Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina se mandrește cu o noua eleva cu media 10 - Diana Constantin, absolventa a clasei a XII-a B, profilul Matematica - Informatica, diriginte profesor Natalia Constantin. Este a patra eleva a acestei…

- Lectura joaca un rol important in viata tuturor, si fie ca vrem sa recunoastem sau nu, oameni devenim doar atunci cand avem suficiente informatii. Inca din scoala primara incepem sa ne intersectam cu popularele carti, unele pe placul nostru, altele pe care le respingem total. Totusi, ajungem sa apreciem…

- Inteligența artificiala (AI) devine din ce in ce mai importanta pentru mobilitate. Din acest motiv, producatorul de componente auto Continental a dezvoltat un cod de etica pentru utilizarea unor astfel de sisteme de autoinvațare.“Inteligența artificiala poate și trebuie sa fie programata și utilizata…

- Dezvoltarea inteligentei emotionale la copii este legata direct, potrivit studiilor, de o rata mai mare a succesului in viata de adult, dublata de satisfactii in viata personala, gratie gestionarii corecte a emotiilor. Analistul comportamental Florin Alexandru ne-a explicat cum pot parintii…

- Un important echipament hidrotehnic pentru barajul stavilar de la Sanmihaiu Roman, o stavila cilindrica, este montata in aceste zile.Rolul stavilei metalice cilindrice este de a regla tranzitarea debitelor maxime pe Canalul Bega fiind amplasata in campul central al canalului, potrivit opiniatimisoarei.ro.…

- Una din principalele preocupari ale detinatorilor unui site web este aceea de a duce site-ul in topurile de profil, anume in primele pozitii ale celor mai importante motoare de cautare, cum este Google. Pentru a face posibil acest lucru, detinatorii unui site web aleg sa apeleze la o agentie SEO pentru…

- In ultimii 70 de ani lumea s-a schimbat dramatic si rolul Uniunii Europene este acum mai important ca niciodata, iar in noua ordine geopolitica emergenta si in contextul unei urgente ecologice responsabilitatea noastra este de a accepta sa devenim o forta globala a stabilitatii si pacii, statului…