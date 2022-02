Premierul Nicolae Ciuca și mai mulți membri ai Cabinetului au vizitat, luni, Centrala Nuclearelectrica de la Cernavoda. „Guvernul susține proiectele de operaționalizare a unitaților 3 și 4, cat și retehnologizarea unitații 1”, a declarat premierul in acest context. Prim-ministrul Nicolae Ciuca, mai mulți membri ai Cabinetului, consilierul prezidențial Cosmin Marinescu și președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, au vizitat Centrala Nuclearelectrica de la Cernavoda. Discuțiile de acolo s-au axat pe rolul energiei nucleare in strategia energetica a Romaniei și modul in care dezvoltarea…