Rolul colagenului pentru sănătate și frumusețe Colagenul este cea mai abundenta proteina din corp și reprezinta o treime din compoziția proteica a organismului. In corpul fiecaruia dintre noi, fibrele de colagen au un rol foarte important – de a intari sistemul osos, de a permite pielii și tendoanelor sa se intinda și de a accelera procesul de vindecare a pielii in cazul unei rani. Pe langa faptul ca aceasta proteina se gasește din abundența in oase, piele, mușchi, tendoane și ligamente, ea este prezenta și in alte parți ale corpului, chiar și la nivelul vaselor de sange și a danturii.

