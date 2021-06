Rolul băncilor centrale Din punct de vedere istoric, bancile centrale au aparut mai tarziu decat bancile comerciale, fie prin transformarea unei banci comerciale, care a condus la modificarea obiectivelor acesteia, fie ca institutii nou create, cu un mandat clar si atributii specifice. In cadrul acestui proces de delimitare a operatiunilor intre cele doua tipuri de banci s-a tinut seama de concentrarea emisiunii de moneda la nivelul bancii centrale, care in timp a inceput sa detina m (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

