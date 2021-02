Rolls-Royce face economie din cauza pandemiei: oprește activitatea diviziei aerospaţiale civile timp de două săptămâni Compania britanica Rolls-Royce va propune oprirea activitatii diviziei sale aerospatiale civile timp de doua saptamani, in timpul verii, pentru a tine sub control costurile in urma impactului pandemiei de Covid-19, transmite Reuters, informeaza News.ro. Producatorul de motoare de aviatie a inceput discutiile cu sindicatele pentru oprirea activitatilor si reducerea costurilor la divizia aerospatiala civila, se arata intr-un comunicat al companiei. ”Pe masura ce continuam sa ne gestionam baza de costuri ca raspuns la impactul continuu al pandemiei COVID-19 asupra intregului sector… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

