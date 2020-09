Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a indemnat marti statele din lumea intreaga sa lupte impotriva incalzirii globale in conformitate cu Acordul pentru clima incheiat in 2015 la Paris, pronuntandu-se astfel intr-o chestiune care figureaza printre temele abordate in cursa prezidentiala americana, relateaza Reuters. Societatea…

- Cea mai mare putere a Europei iși revine mai rapid din criza. Germania isi imbunatatește estimarile privind evolutia PIB in 2020 Guvernul german urmeaza sa isi imbunatateasca estimarile privind evolutia economiei in acest an pana la un declin mai mic de 6%, comparativ cu estimarile anterioare care mizau…

- Cererea pentru exporturi, in special din China, i-a ajutat in iunie pe producatorii germani sa-si revina din socul provocat de pandemia de coronavirus (COVID-19), pentru a doua luna consecutiv, desi nivelul productiei inca este sub cel de anul trecut, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Productia…

- Industria prelucratoare din zona euro a revenit pe crestere in iulie, pentru prima oara de la inceputul anului 2019 Activitatile industriei prelucratoare din zona euro au revenit in iulie la crestere pentru prima oara de la inceputul anului 2019, sustinute de redresarea cererii dupa relaxarea restrictiilor…

- Doua portavioane americane au revenit vineri in Marea Chinei de Sud, anunta Fortele Navale din SUA, in contextul in care Administratia Donald Trump si China se acuza reciproc de amplificarea tensiunilor in aceasta zona, informeaza agentia de presa Reuters.Portavioanele USS Nimitz si USS Ronald…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 35% in iunie, la 145.377 unitati, cel mai redus declin din februarie, in urma redeschiderii graduale a showroom-urilor dupa relaxarea masurilor de urgenta impuse pentru limitarea pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat Asociatia Producatorilor…

- Cererea mondiala de petrol va creste anul viitor comparativ cu anul acesta, pe masura ce lumea depaseste pandemia de coronavirus, dar nu va reveni la nivelul de dinaintea pandemiei mai devreme de 2022, a apreciat marti Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza Reuters. "Prima noastra estimare…

- Cererea pentru produse "Made in Germany", prabușire record din cauza pandemiei. Prima economie a Europei se va contracta mai mult decat estimarile Cererea pentru bunuri "Made in Germany" a scazut cu 25,8% in aprilie, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin de cand…