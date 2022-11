Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de concurenta precizeaza ca nu exista riscuri sau amenintari din punct de vedere al securitatii nationale. ”Consiliul Concurentei a autorizat, din punctul de vedere al securitatii nationale, tranzactia prin care Tissue Solutions Limited preia compania Fidelis Research AD si filiala sa romaneasca…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair a prognozat luni ca va deveni singurul mare transportator low-cost din Europa iar directorul sau general Michael O’Leary a sustinut ca extinderea decalajului in materie de costuri va face din rivalii easyJet si Wizz tinte pentru o eventuala preluare, transmite Reuters,…

- Ministerul Afacerilor Externe, prima reactie dupa ce Vladimir Putin a acuzat Romania ca doreste teritorii ale Ucrainei: „O incalcare grava și brutala a principiilor de drept internațional”. Mai multe detalii, in articolul de mai jos. MAE reacționeaza dupa ce Vladimir Putin a spus ca Romania vrea teritorii…

- Dacia a fost in lumina reflectoarelor la Salonul Auto de la Paris, care are loc in aceasta saptamana. Producatorul autohton, aflat sub umbrela Renault, a prezentat prima masina hibrid romaneasca. Este vorba despre Dacia Jogger Hibrid, varianta cu mai putine emisii, mai economa, dar si mai puternica.…

- Grupul American Greenbrier Companies opereaza in Romania prin intermediul producatorului de vagoane Astra Rail Industries, cu sediul central in Arad. Lorie Tekorius, noul CEO al Grupului american viziteaza in premiera operațiunile din Europa Centrala, avand pe lista de prioritați extinderea business-ului…

- Constructorul japonez a prezentat oficial noua generație Crosstrek, un crossover de dimensiuni similare cu modelul compact Impreza. Intrat in cea de-a treia generație, noul Crosstrek este inlocuitorul lui XV și a fost prezentat pentru piața auto din Japonia, acolo unde vor fi livrate primele exemplare.…

- ” Doua aeronave Airbus A321neo LR vor intra in flota companiei aeriene HiSky, la inceputul anului 2023. Aparatele de zbor vor ajunge in Romania in martie si sunt programate sa intre in serviciu chiar din luna aprilie. HiSky va fi primul operator al celor doua aeronave, dupa iesirea acestora de pe linia…

- Constructorul european de aeronave Airbus a anulat toate comenzile pentru avioane A350 primite din partea Qatar Airways, care mai figurau in registrele sale, agravand conflictul cu operatorul aerian legat de siguranta, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…