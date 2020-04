Formatia britanica The Rolling Stones le-a oferit joi fanilor motiv de satisfactie prin lansarea unei melodii noi, intitulata "Living in a Ghost Town", inregistrata partial in izolare, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.



Melodia este insotita de un videoclip in care pot fi vazute imagini cu strazi si statii pustii din Londra, Los Angeles, Kyoto si alte orase.



"Stones erau in studio, inregistrand niste material nou inainte de izolare si a fost o melodie care ni s-a parut ca ar rezona cu vremurile in care traim", a povestit Mick Jagger, citat intr-un…