Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp a dezvaluit ca a trait una dintre cele mai dificile perioade din viața lui anul trecut, cand s-a confruntat cu probleme financiare și a divorțat de actrița Amber Heard, care l-a acuzat de violența domestica.

- S-a dat de mult startul sezonului estival! Cu siguranța ți-ai pregatit deja bagajul de vacanța sau ești cu gandul la concediul pe care l-ai planificat cu grija inca din primavara. Totuși, nu lasa soarele sa-ți strice planurile și protejeaza-te de razele UVB și UVA! In randurile ce urmeaza iți vom prezenta…

- Președintele Trump și Kim Jong Un au participat la intalnire foarte privata in Singapore. Nu știe nimeni exact ce au discutat cei doi pe parcursul intalnirii insa se știe ca președintele SUA i-a aratat lui Kim Jong Un un filmuleț pe iPad. Filmulețul a fost creat ca sa arate exact ca un trailer al unui...…

- Serena Williams a dezvaluit intr-un interviu pentru revista Harper’s Bazaar ca inca sa lupta cu depresia post-partum. Tenismena in varsta de 36 de ani nu și-a revenit complet dupa nașterea fiicei sale. Proaspat revenita in circuitul WTA, sportiva a vorbit despre lupta pe care o duce și acum cu depresia…

- Actorul american Johnny Depp a fost dat in judecata de doua foste garzi de corp, care il acuza de rele tratamente și neplata salariilor. Cei doi, Eugene Arreola și Miguel Sanchez, susțin ca, in perioada in care i-au fost garzi de corp (aprilie 2016-ianuarie 2018), au fost platiți prost, privați de hrana…

- Anamaria Prodan este inca in perioada de doliu și, deși, in fața aparatului de fotografiat și a camerelor de filmat nu lasa sa se vada, ea sufera enorm dupa moartea mamei sale. In cadrul unui interviu, cațiva apropiați au dezvaluit gestul emoționant facut de celebra impresara, considerand ca astfel,…