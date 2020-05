Stiri pe aceeasi tema

- Ceasul purtat de Ion Iliescu este model Rolex President Gold Day-Date, din aur de 18 K, cu referința 18238 și mecanism automatic. Bijuteria cantarește 139 de grame. Ceasul are cadran negru, cu diametru de 36 mm, diamante dispuse in dreptul indicatorilor orari, ziua saptamanii in dreptul orei 12 și…

- Ceasul Rolex din aur, care a fost purtat de fostul președinte Ion Iliescu in perioada 1993-1995, a fost vandut la licitație. Cumparatorul a scos din 22.000 de euro pentru bijuteria placata cu diamante.Ceasul Rolex President Gold Day-Date a avut un preț de pornire de 15.000 de euro și a fost adjudecat…

- O colectie de 121 de ceasuri de lux, produse intre 1950 – 2009, este scoasa la licitatie in Romania. Cel mai scump este un Richard Mille, „ceasul vedetelor”, cu un pret de pornire de 90.000 de euro. La vanzare este si un Rolex President din aur, purtat de Ion Iliescu.Pasionații de ceasuri…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a purtat in perioada 1993-1995 un ceas Rolex de aur cu diamante, denumit Rolex President, iar piesa este acum scoasa la licitatie alaturi de alte ceasuri de lux. Cel mai scump ceas este un Richard Mille, supranumit si „ceasul vedetelor”, cu un pret de pornire…

- O colectie de 121 de ceasuri de lux, produse intre 1950 – 2009, este scoasa la licitatie in Romania. Cel mai scump este un Richard Mille, „ceasul vedetelor”, cu un pret de pornire de 90.000 de euro. La...

- O colectie de 121 de ceasuri de lux, produse intre 1950 – 2009, este scoasa la licitatie in Romania. Cel mai scump ceas este un Richard Mille, supranumit si „ceasul vedetelor”, cu un pret de pornire de 90.000 de euro. La vanzare este si un Rolex President din aur din 1950, purtat de Ion Iliescu, potrivit…

- Un ceas Rolex din aur cu diamante, purtat de Ion Iliescu, va fi scos la licitație. De fapt, o colectie de 121 de ceasuri de lux, produse intre anii 1950 – 2009, este scoasa la licitatie in Romania. Cel mai scump ceas este un Richard Mille, supranumit și „ceasul vedetelor”, cu un pret de pornire de 90.000…

- Pe 26 mai, casa de licitații Art Mark va scoate la mezat o colecție de ceasuri de lux, intre care și ceasul lui Ion Iliescu: "Ceas Rolex Day-Date President din aur, de mana, barbatesc, decorat cu diamante, insoțit de cutia originala, provine din colecția unui fost șef de stat al Romaniei (1993-1995)".…