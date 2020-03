Rolex inchide toate fabricile. Omega si Cartier, afectate de lovituri economice inedite Rolex, cel mai mare producator de ceasuri din lume, a decis joi sa inchida toate fabricile din Elvetia pentru cel putin zece zile, iar incertitudinea comerciala adusa de coronavirus a lovit toata industria ceasurilor.



Richemont, un alt producator important, a ajuns sa ofere reduceri de pret de pana la 49% pentru ceasurile Cartier second-hand, intr-o oferta speciala timp de o saptamana pe site-ul sau de revanzare vintage, Watchfinder, transmite Bloomberg.



Targurile de ceasuri din Basel si Geneva au fost anulate.

Sursa articol si foto: business24.ro

