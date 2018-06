Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros scrie, sambata, dupa ce Simona Halep a castigat ultimul act cu Sloane Stephens, ca romanca “a alungat fantomele”, dupa ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam. Pe pagina de Facebook a competitiei, prima reactie de dupa meci a fost: “S-a nascut o campioana”. “S-a nascut The post Rolandgarros.com dupa victoria Simonei Halep: S-a nascut o campioana! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .