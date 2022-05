Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 19, o va infrunta pe croata Ana Konjuh in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, care va debuta duminica la Paris, potrivit tragerii la sorti efectuate joi seara in capitala Frantei. Halep (30 ani, 19 WTA), campioana la Roland Garros in 2018 si finalista in 2014 si 2017, a intalnit-o o singura data pe Konjuh (24 ani, 66 WTA), invingand-o in 2017 in optimi la Sankt Petersburg, cu 6-4, 7-6 (2). Daca va trece de Konjuh, Halep va juca in turul secund cu belgianca de origine ucraineana Maryna Zanevska sau cu chinezoaica…