- Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) a vorbit inaintea meciului cu Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) din „optimile” de la Roland Garros. Simona Halep și Iga Swiatek se intalnesc duminica, de la ora 12:00, in optimile de finala de la Roland Garros 2020. Jucatoarea din Polonia de-abia și-a terminat studiile preuniversitare:…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) se intalnesc duminica, de la ora 12:00, in optimile de finala de la Roland Garros 2020. Simona Halep și Iga Swiatek deschid ziua de duminica pe arena centrala Philippe Chatrier. Meciul va incepe la ora 12:00, ora Romaniei. ...

- Irina Bara (25 de ani, 142 WTA) și Patricia Țig (26 de ani, 58 WTA) joaca maine in turul 3 de la Roland Garros. Partidele ambelor jucatoare din Romania vor fi pe arena centrala Philippe-Chatrier. Partidele lui Bara și Țig vor putea fi urmarite liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe EurosportSimona…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a caștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar acum se pregatește pentru meciul din „optimi” cu Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA). Simona Halep - Iga Swiatek, in optimile de finala de la Roland Garros, se joaca duminica, la…

- ​​Iga Swiatek (Polonia, 53 WTA) va fi urmatoarea adversara a Simonei Halep (în optimi), daca principala favorita a turneului de la Roland Garros o va învinge pe Amanda Anisimova.Swiatek a trecut în turul trei de Eugenie Bouchard (Canada, 168 WTA), scor 6-3, 6-2, dupa un meci…

- Ana Bogdan, Patricia Tig, Irina Bara joaca, joi, in turul doi la Roland Garros. La dublu joaca in primul tur Horia Tecau dar si Irina Begu/Raluca OlaruAna Bogdan, Patricia Tig, Irina Bara vor evolua, joi, in turul doi la Roland Garros. In proba de dublu va evolua, la masculin, Horia Tecau,…

- Simona Halep s-a calificat in turul al treilea al turneului de tenis de la Roland Garros, dupa succesul cu 6-3, 6-4 in fața Irinei Begu. A fost un meci echilibrat, insa favorita nr. 1 de pe zgura pariziana a știut cand sa loveasca decisiv.”A fost un meci greu, cu schimburi extrem de bune. O felicit…

- Irina Bara, locul 142 WTA, venita din calificari, o va intalni pe croata Donna Vekic, numarul 30 mondial si cap de serie 26, in primul tur al turneului de la Roland Garros, informeaza News.ro.Monica Niculescu, numarul 141 WTA, va juca in runda inaugurala pe tabloul principal cu Danielle Collins…