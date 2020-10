Roland Garros / Simona Halep a surclasat-o pe Amanda Anisimova

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Iga Swiatek (Polonia, 53 WTA) va fi urmatoarea adversara a Simonei Halep (în optimi), daca principala favorita a turneului de la Roland Garros o va învinge pe Amanda Anisimova.Swiatek a trecut în turul trei de Eugenie Bouchard (Canada, 168 WTA), scor 6-3, 6-2, dupa un meci…

- Simona Halep, 29 ani, locul 2 mondial, iși continua drumul spre cel de-al treilea trofeu de Mare Șlem din cariera. Jucatoarea romana o intalnește vineri, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata, pe americanca Amanda Anisimova, 19 ani, poziția 29 WTA, in turul 3 (16-imi) la Roland Garros. Partida va fi transmisa…

- Simona Halep s-a calificat in turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros , dupa ce s-a impus in fata Irinei Begu la capatul unui meci spectaculos. Simona s-a impus cu 6-3 si 6-4, dupa o ora și 23 de minute. Pentru calificarea in turul trei, Simona va primi 126.000 de euro și 130 de puncte…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de Elena Ribakina. Kazaha s-a impus cu 6-0, 6-3, astazi, in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20. Ribakina s-a…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20 cu scorul de 0-6, 3-6. Cirstea a gresit destul de mult in acest…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, actualul numar doi mondial, va reveni in fruntea clasamentului WTA daca va reusi sa castige titlul in turneul de Mare Slem de la Roland Garros, care va debuta duminica in capitala Frantei, relateaza site-ul WTA. Halep o va depasi pe australianca…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, numarul 3 mondial și laureata a ultimei editii a US Open, a declarat forfait pentru turneul de Mare Slem de la Roland Garros (27 septembrie - 11 octombrie), din cauza unei leziuni persistente la o coapsa, informeaza AFP, citata de Agerpres."Din pacate, nu voi putea juca…

- Simona Halep, 28 de ani, numarul 2 mondial, care a avut liber in turul 1 al turneului WTA de la Roma, o va intalni in runda secunda pe italianca Jasmine Paolini, 24 de ani, locul 99 in lume.Paolini a invins-o, luni, in turul inaugurat pe letona Anastasjia Sevastova in doua seturi, scor 6-2, 6-3.Simona…