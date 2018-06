Roland Garros. La ce ora joaca Halep, luni, in optimi

Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Sorana Cirstea/Sara Sorribes Tormo (Romania/Spania) a fost elimnata, duminica, in optimile de finala ale French Open, transmite News.ro . Ele au fost invinse, cu scorul de 6-2, 6-4, de cuplul Hao-Ching Chan/Zhaoxuan Chang (Taiwan/China), cap de serie numarul 8. Pentru calificarea in optimi,…

- Organizatorii turneului de la Roland Garros au mai programat o partida pe arena Philippe Chatrier inaintea meciului pe care Simona Halep, locul I WTA, urmeaza sa-l dispute, joi, cu americanca Taylor Townsend, numarul 72 mondial, in turul al doilea al French Open, scrie news.ro.Meciul dintre…

- Organizatorii de la Roland Garros au anunțat programul meciurilor de maine, cand vom regasi trei romance. Astfel, Simona Halep va juca joi cu Taylor Townsend (22 de ani, 72 WTA) al doilea meci al zilei de pe terenul Philippe Chatrier. Liderul WTA va intra in arena nu mai devreme de ora 14:00, ora Romaniei, dupa…

- Simona Halep - Alison Riske, meciul din turul I de la Roland Garros care trebuia sa inchida ziua a 3-a de la Paris a fost amanat pentru ziua de azi. De la ora 12:00, Halep și Riske vor juca primul meci de pe arena P.Chatrier. Tot azi, pe zgura de la Paris intra și revelațiile Buzarnescu și Dulgheru

- Ziua de marți de la Roland Garros aduce la start patru romance, Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina-Camelia Begu și Ana Bogdan urmand sa debuteze la ediția din acest an a Grand Slam-ului de Paris. Liderul mondial va inchide ziua pe arena Philippe Chatrier, acolo unde se va duela cu americanca Alison…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta maine la Roland Garros impotriva lui Alison Riske (27 de ani, 83 WTA), in ultimul meci al zilei de pe arena "Philippe Chatrier. Partida va incepe in jurul orei 19:00. Halep, principala favorita a tabloului feminin, are parte de tratamentul cuvenit. Simona va…

- Organizatorii turneului de Mare Slem de la Roland Garros au anuntat programul zilei de marti, cand Simona Halep, liderul mondial, Irina Begu si Ana Bogdan intra in competitie. Simona va juca ultimul meci de pe arena Philippe Chatrier, cu Alison Riske, dupa ora 19:00, ora Romaniei.

- Pe langa tabloul feminin in fruntea caruia se afla Simona Halep, disecat pe larg aici, joi seara a avut loc și tragerea la sorți a tabloului masculin de la Roland Garros. Rafael Nadal, campionul en-titre de la Paris, a avut parte de o tragere la sorți blanda in drumul catre cel de-al 11-lea titlu la…