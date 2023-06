Stiri pe aceeasi tema

- Mirra Andreeva (143 WTA și 16 ani) a facut impresie buna la Roland Garros și are visuri mari Presa de tenis are o noua favorita: pe rusoaica Mirra Andreeva, 16 ani. Calificata in turul al treilea al Roland Garros, unde o va intalni, sambata, pe Coco Gauff, 19 ani, adolescenta i-a cucerit pe toți cu…

- Ramasa singura reprezentanta a Romaniei pe tabloul principal de simplu de la Roland Garros, jucatoarea Irina Begu este la un pas de prezența in optimile de finala la turneul din capitala Franței. Cu o victorie in meciul de vineri contra cehoaicei Karolina Muchova, Begu și-ar egala cea mai buna performanța…

- Dupa ce a trecut in runda inaugurala de Xiyu Wang, Caroline Garcia s-a oprit in turul secund la Roland Garros. Favorita numarul cinci a fost eliminata de Anna Blinkova in 3 seturi, scor 6-4, 3-6 și 5-7.

- Sara Errani - Irina Begu, meci contand pentru turul al doilea al turneului feminin de tenis de Grand Slam de la Roland Garros, este programat, miercuri, 30 mai, nu inainte de ora 16:15, pe terenul nr. 9, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Ana Bogdan a parasit turneul de la Roland Garros inca din runda inaugurala, jucatoarea noastra fiind invinsa in trei seturi de Camila Osorio Serrano, scor 3-6, 6-3, 7-5. Meciul a debutat sub semnul echilibrului, iar cele doua sportive au mers cap la cap, chiar daca serviciul nu a excelat. La scorul…

- Coco Gauff a fost eliminata in turul trei al turneului de la Madrid. Favorita numarul șase, americanca a fost surclasata de Paula Badosa (fosta ocupanta a locului 2 mondial), care a caștigat in doua seturi, scor 6-3, 6-0.

- Carlos Alcaraz l-a invins pe Felix Auger-Aliassime in unul dintre cele mai interesante dueluri ale tinerei generații din circuitul ATP și s-a calificat in semifinale la Indian Wells, turneu de categorie „Masters 1000”.

- La Universitatea Politehnica Timișoara, creativitatea, inovatia și imputernicirea tinerilor sunt fundamente pe care se sprijina intreg procesul de invatamant, atat prin cursurile sustinute in aceasta institutie, cat și prin proiectele care sunt derulate de membrii comunitatii academice. Proiectul „Re-imaginirea…