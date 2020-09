Stiri pe aceeasi tema

- ​​Simona Halep a declarat, miercuri, ca meciul cu Irina Begu, din turul doi de la Roland Garros, a fost foarte greu, mai ales ca oponenta sa a jucat foarte bine."A fost greu, ea a jucat foarte bine. Ma bucur ca am câstigat acest meci, abia astept meciul urmator. Întotdeauna…

- Simona Halep s-a calificat in turul al treilea al turneului de tenis de la Roland Garros, dupa succesul cu 6-3, 6-4 in fața Irinei Begu. A fost un meci echilibrat, insa favorita nr. 1 de pe zgura pariziana a știut cand sa loveasca decisiv.”A fost un meci greu, cu schimburi extrem de bune. O felicit…

- Învingatoarea duelului 100% românesc dintre Simona Halep și Irina Begu știe cu cine se va duela în turul trei de la Roland Garros, ultimul Grand Slam al anului. Amanda Anisimova (cap de serie numarul 25) a trecut en-fanfare de Bernarda Pera: 6-2, 6-0, dupa doar 57 de minute.…

