- Meci cu șapte goluri la Babeni, Kids Tampa a obținut victoria in prelungiri. ACS Kids Tampa a caștigat prima manșa a barajului de menținere in Liga a 3-a, scor 4-3 (1-2), in deplasare la AFC Babeni. Meciul a fost unul dramatic, cu episoade „incinse” pe alocuri, „urșii” intorcand scorul in prelungiri.…

- Organizatorii de la Roma au anunțat programul zilei de miercuri (n.r. 11 mai), una in care va avea loc și partida dintre Simona Halep (3 WTA) și Angelique Kerber (26 WTA). Meciul dintre Halep și Kerber va fi al cincilea de pe „Grand Stand Arena“ și nu va incepe mai devreme de ora 19:00 (ora Romaniei).…

- Patricia Tig o va infrunta pe Christina McHale (SUA) in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro. Tig (26 ani, 64 WTA) a trecut, sambata, de chinezoaica Yafan Wang (27 ani, 122 WTA) cu 0-6, 6-3, 7-6 (4),…

- Irina-Camelia Begu (30 de ani, locul 75 WTA) a fost eliminata in primul tur al calificarilor la turneul de la Roma, scor 4-6, 7-5, 3-6 cu Andrea Petkovic. Patricia Țig (26 de ani, 64 WTA) a ajuns in finala calificarilor, dupa 0-6, 6-3 și 7-6 (4) cu Yafan Wang. Turneul Premier 5 de la Roma se va disputa…

- Cuplul Mihaela Buzarnescu/Anna-Lena Friedsam s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Bogota (WTA), dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Perechea romano-germana a trecut cu 7-6 (6), 7-5 de Iana Sizikova (Rusia)/Yafan Wang (China) si mai are un…

- ACSF Recea a invins sambata, 3 aprilie, pe teren propriu, formația Pandurii Targu Jiu. scor 5-0 (3-0), intr-un joc contand pentru primul meci din play-out-ul Ligii a II-a la fotbal. Au punctat pentru Recea M. Coman (8, 16), G. Oita (50), A. Maries(43), C. Brata (90). Pe 10 aprilie, maramureșenii vor…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a revenit in circuitul profesionist feminin cu o victorie, miercuri, la aproape doi ani de la ultimul sau meci oficial. Dulgheru (31 ani), care pe 11 aprilie 2011 urca pe cel mai bun loc din cariera - 26, a invins-o miercuri pe unguroaica Dorka…

- Decarul Universitații Craiova , Alex Cicaldau, marcator vineri seara in poarta echipei Gaz Metan Mediaș, a fost foarte mulțumit de rezultatul jocului din Ardeal. „A fost o victorie muncita și meritata. Am avut o prima repriza foarte grea, a fost greu sa-i desfacem, pentru ca au aglomerat centrul foarte…