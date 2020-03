Organizatorii de la Roland Garros au anunțat pe site-ul oficial ca ediția din acest an a Grand Slam-ului se va organiza, dar in alta perioada. Decizia a fost luata dupa ce pandemia de coronavirus a lovit din plin sportul mondial. Astfel, daca la data inițiala (25 mai) este imposibil ca turneul din Hexagon sa iși deschida porțile, organizatorii au gasit o alta perioada pentru ca turneul sa aiba loc in 2020: intervalul 20 septembrie – 4 octombrie. „Pentru a garanta sanatatea si siguranta tuturor celor implicati in pregatirea turneului, Federatia franceza de tenis a decis ca in acest an competitia…