- Jucatoarea de tenis Irina Begu, locul 27 in clasamentul WTA, a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de grand slam de la Roland Garros, informeaza News.ro.Irina Begu a fost invinsa de sportiva din Cehia Karolina Muchova, locul 43 in topul WTA, scor 6-3, 6-2, intr-o ora si 33 de minute.In…

- Irina Begu s-a calificat spectaculos miercuri in turul 3 la Roland Garros, dupa o victorie in doua seturi in fata italiencei Sara Errani, 6-3, 6-0. Begu (32 ani, 27 WTA), cap de serie numarul 27, cu un as si sapte duble greseli in acest meci, a obtinut victoria dupa o ora si 13 minute in fata unei jucatoare…

- Irina Begu (32 de ani, 27 WTA) a invins-o pe unguroaica Anna Bondar (26 de ani, 103 WTA), scor 6-4, 6-2 și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros 2023. Irina Begu se simte bine la Paris. Roland Garros-ul este turneul ei favorit, doua prezențe in turul 4, una chiar anul trecut. Sportiva din…

- Irina Begu s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid. Tenismena din Romania a dispus de Karolina Muchova (Cehia), cu 6-4, 7-5, dupa aproape doua ore de joc (1 h 53 min), fiind singura pana in acest moment din țara care a ajuns in cel de-al treilea tur. In primul set, Begu…

- Irina Begu 32 de ani, #35 WTA) se dueleaza in aceasta seara, dupa ora 18:30, cu Karolina Muchova (26 de ani, #52 WTA), in turul II al turneului de la Madrid. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Irina Begu debuteaza și ea pe zgura de la Caja Magica. Romanca in varsta de 33 de…