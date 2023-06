Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz iși continua parcursul excelent de la Roland Garros, acolo unde a obținut calificarea in semifinale. Liderul ATP l-a invins fara emoții pe Stefanos Tsitsipas in 3 seturi, scor 6-2, 6-1, 7-6(5).

- Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros dupa un meci foarte spectaculos impotriva rusului Karen Hacianov, locul 11 mondial, de care a trecut in patru seturi, 4-6, 7-6, 6-2, 6-4. Sarbul in varsta de 36 de ani a fost la a douasprezecea lui semifinala la…

- Carlos Alcaraz a trecut cu brio de un prim test dificil la Roland Garros, numarul unu mondial reușind sa se impuna miercuri in fața japonezului Taro Daniel cu 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 și sa ajunga in turul al treilea.Alcaraz a reușit o victorie categorica in deschiderea meciului cu Flavio Cobolli, in primul…

- Calificat in turul doi la Roland Garros, Novak Djokovic a scris un mesaj politic despre independenta Kosovo pe camera de filmat de pe arena Philippe-Chatrier, luni, dupa victoria obținuta in fata lui Aleksandar Kovacevic.

- Organizatorii de la Roland Garros au anunțat programul zilei de luni, Ana Bogdan urmand sa debuteze pe zgura de la Paris. Tot pe 29 mai, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic vor juca in runda inaugurala a celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului.

- Joi a avut loc tragerea la sorți a partidelor de pe tablourile de concurs de la Roland Garros 2023, iar conform acesteia Carlos Alcaraz (favorit 1) și Novak Djokovic (cap de serie 3) se pot intalni in semifinalele de pe Philippe Chatrier.

- Iarba, zgura și parchetul reprezinta cele trei tipuri de suprafețe pe care se pot desfașura partidele de tenis. Fiecare tip de suprafața are beneficiile și provocarile sale pentru jucatori, insa spectacolul este la cel mai inalt nivel doar pe zgura! Turneul de Grand Slam de la Paris este apogeul show-ului…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul cinci mondial, a fost invins in mod neasteptat de germanul Jan-Lennard Struff, numarul 65 mondial, cu 7-6 (7/5), 5-7, 6-3, joi seara, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, potrivit…