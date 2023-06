Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinale la Roland Garros. Spaniolul l-a invins fara drept de apel in sferturile turneului de Grand Slam pe grecul Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-1, 7-6. In semifinale, Carlos Alcaraz il va intalni pe fostul lider mondial, Novak Djokovic. Roland Garros 2023 | Carlos…

- Iga Swiatek s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros. Numarul 1 mondial a profitat de abandonul lui Tsurenko si se pregateste acum pentru duelul cu Coco Gauff. Iga Swiatek nu a petrecut mult timp pe teren la editia din acest an de la Roland Garros, dar partida de luni din optimile de…

- Irina Begu (32 de ani, 27 WTA) a invins-o pe unguroaica Anna Bondar (26 de ani, 103 WTA), scor 6-4, 6-2 și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros 2023. Irina Begu se simte bine la Paris. Roland Garros-ul este turneul ei favorit, doua prezențe in turul 4, una chiar anul trecut. Sportiva din…

- Sabalenka se califica in turul doi la Roland Garros cu o victorie marcata de huiduieli. Bielorusa Aryna Sabalenka s-a calificat duminica in turul al doilea al Openului Franței cu o victorie cu 6-3, 6-2 in fața ucrainencei Marta Kostyuk, intr-o confruntare din debutul celui de-al doilea turneu de…

- Tenismanul italian Matteo Berrettini, victima unei leziuni musculare la nivelul abdomenului in timpul turneului de Monte Carlo, luna trecuta, a declarat forfait pentru Grand Slam-ul pe zgura de la Roland Garros si a anuntat ca va reveni in competitie in luna iunie, pentru sezonul pe iarba, informeaza…

- Manchester City – Arsenal 4-1! „Cetațenii” lui Pep Guardiola, victorie importanta in lupta la titlu. Inter a trecut de Juventus și s-a calificat in finala Cupei Italiei. Manchester City s-a dovedit a fi prea puternica pentru Arsenal. „Tunarii” aveau nevoie de victorie pe Etihad pentru a ramane la mana…

- Campioana CFR Cluj s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia FC Arges, in sferturile competitiei.Unicul gol al meciului a fost marcat de Karsniqi, in minutul 89. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, miercuri, dupa ce a invins-o pe americanca Sofia Kenin cu 6-1, 6-4.