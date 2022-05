Stiri pe aceeasi tema

- Campioana la Grand Slamul de la Paris la ediția din 2021, Barbora Krejcikova a fost eliminata de la Roland Garros inca din runda inaugurala. Locul 2 in ierarhia mondiala, sportiva din cehia a cedat surprinzator impotriva franțuzoaicei Diane Parry (97 WTA).

- Prima zi de la Roland Garros a dus prima mare surpriza pe tabloul feminin: Ons Jabeur a fost eliminata in turul 1. Tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 6 WTA), una dintre cele mai in forma jucatoare din circuit a fost eliminata in turul 1 de Magda Linette (30 de ani, 56 WTA), scor 6-3, 6-7(4), 5-7, dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (34 ani, 118 WTA) a acces pe tabloul principal de simplu la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, din postura de „lucky loser”, dupa ce a pierdut in ultima runda a calificarilor.Romanca a fost invinsa, in doua seturi, scor 1-6, 3-6, de…

- Mihaela Buzarnescu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, ca ‘lucky loser’, dupa ce a pierdut, vineri, in ultima runda a calificarilor. Mihaela Buzarnescu (34 ani, 118 WTA) a fost intrecuta de suedeza Mirjam Bjorklund (23 ani, 150 WTA), cu 6-1,…

- Mihaela Buzarnescu (34 de ani, 118 WTA) s-a calificat pe tabloul principal de la Roland Garros 2022 din postura de lucky-loser. Romania va avea 7 reprezentante in competiția feminina. Turneul de la Paris debuteaza duminica, 22 mai, și se incheie pe 5 iunie. Mihaela Buzarnescu a fost invinsa astazi…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara și-a asigurat prezența pe tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut, joi, in ultimul tur al calificarilor, cu 7-6(5), 6-4, de japoneza Nao Hibino. Bara se alatura astfel celor 5 romance calificate direct pe tabloul de simplu…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, la Paris, pe japoneza Nao Hibino, cu 7-6 (5), 6-4. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- L'Equipe a publicat salariile superstarurilor de la PSG. Neymar, 30 de ani, caștiga cel mai mult: 4 milioane de euro, brut, pe luna! Deși a marit substanțial masa salariala in vara, dupa o campanie de mercato care i-a adus la Paris pe Leo Messi, Sergio Ramos sau Donnarumma, PSG a ratat principalul obiectiv,…