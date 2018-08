Stiri pe aceeasi tema

- Conducta de alimentare cu apa de pe strada Dobrogeanu Gherea a suferit o avarie, miercuri dupa-amiaza, a creat un crater in asfalt, iar apa s-a scurs pe ambii versanți ai dealului, ajungand pe Bulevardul 15 Noiembrie și in cartierul Racadau. In urma incidentului alimentarea cu apa a fost oprita temporar,…

- Google a anunțat un parteneriat cu startup-ul Digital Asset din New York, care dezvolta instrumente pentru a construi aplicații bazate pe tehnologia din spatele bitcoin — blockchain. Saptamana trecuta, BlockApps, un alt start-up care care ii ajuta pe programatori sa dezvolte aplicații descentralizate,…

- Numarul romanilor care si-au rezolvat litigiile pe care le aveau cu institutiile financiar-bancare prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) a crescut de peste 12 ori in primele sase luni ale anului, la 188.

- Consiliul pentru Stabilitate Financiara (Financial Stability Board - FSB), care coordoneaza reglementarile financiare pentru Grupul celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii (G20), a publicat un cadru de reglementari pentru monitorizarea "vigilenta" a riscurilor provocate de criptomonede precum…

- Proiectul de lege care prevede, printre altele, și pensii speciale pentru aleșii locali, a fost adoptat luni seara de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi „pentru”, 33 „impotriva” și 15 abțineri. Are 600 de amendamente și prevede pensii pentru aleșii locali,…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…

- Ioan Lazar: „Se fac bani din crytomonede, dar nu stiu daca se ridica la nivelul legendelor urbane. De regula este nevoie de timp pentru castiguri mari” Piata monedelor si a tranzactiilor virtuale constituie inca o enigma chiar si pentru cei care stapanesc cunostinte elementare economice sau de IT. Incercam…

- Conte a declarat, in fata presedintelui Comisiei Europene si liderilor altor 15 state membre ale Uniunii Europene, ca planul in zece puncte elaborat de guvernul italian reprezinta o adevarata schimbare de paradigma in ceea ce priveste migratia. Planul respectiv reia mai multe idei propuse de precedentele…