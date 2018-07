Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene (UE) cu ale Chinei, intr-un interviu difuzat duminica de Fox News, in care a spus ca ”Uniunea Europeana face probabil tot atat de mult rau ca China, doar ca ea este mai mica”, relateaza AFP conform News.ro . Europenii…

- Presedintele iranian Hassan Rohani l-a avertizat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca este ”imposibil” ca Iranul sa ramana in acordul in dosarul nuclear iranian daca Teheranul nu poate beneficia de prevederile acestui text din cauza retragerii Statelor Unite, potrivit agentiei Tasnim, scrie Reuters.

- Pretul carburantilor a crescut substantial în ultima perioada, în toate tarile lumii. Potrivit unei analize publicata de Deutsche Welle, în unele landuri din Germania, benzina si motorina s-au scumpit cu peste noua la suta. Astfel, noteaza sursa citata, care face trimitere…

- Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri Iranul cu "consecințe foarte grave" daca se decide sa relanseze programul nuclear, a doua zi dupa ce a anunțat retragerea Statelor Unite din acordul care vizeaza impiedicarea Teheranului sa obțina arma atomica, scrie AFP.

- Sa vedem ce inseamna de fapt retragerea Statelor Unite din acordul nuclear incheiat de SUA, trei tari UE, Rusia si China cu Iranul in 2015.In primul rand, Washingtonul va impune din nou sanctiuni economice Teheranului.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Iranul ar face o "greseala grava" daca ar ramane in acordul nuclear international din 2015 in cazul in care SUA se retrag din acest acord, a declarat marti un inalt responsabil de orientare "dura" de la Teheran, relateaza Reuters. "Daca SUA parasesc acordul, trebuie sa stie ca asta va insemna sfarsitul…