Rogozin, despre principalul obiectiv al Rusiei în spațiul cosmic CHIȘINAU, 27 dec - Sputnik. Unul dintre utilizatorii de pe Twitter a atras atenția asupra postarii facute de șeful corporației de stat ”Roscosmos” privind pregatirile pentru lansarea rachetei Soiuz-2 a Centrului spațial ”Progress” de la cosmodromul Kourou din Guyana Franceza. Abonatul lui Rogozin a citat exemplul companiei americane ”Space X”, care are „un obiectiv clar - sa ajunga pe Marte” și a intrebat care ar fi obiectivul Roscosmos. Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 a ucis peste 1,6 milioane de oameni la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, dar vaccinurile ofera speranța ca se va reuși controlarea raspandirii virusului. Va invitam sa priviți selecția de imagini pregatite de Sputnik pentru a vedea cum s-a desfașurat imunizarea…

- A fost o zi cu adevarat fierbinte azi in capitala Moldovei: in preajma Parlamentului a avut loc protestul fermierilor, care au ajuns cu tractoarele chiar langa cladirea Legislativului. Tehnica agricola e au staționat pe bulevardului Ștefan cel Mare in fața forului suprem legislativ, pe trotuare…

- In fotografiile facute de martori oculari, ”felinarele” proiecteaza un fasciculul perpendicular de lumina, iluminand totul in jur. Localnicii au putut observa fenomenul natural cu ochiul liber aproape pana la rasaritul soarelui. Potrivit oamenilor de știința, un astfel de fenomen este destul…

- CHIȘINAU, 2 dec - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin i-a incredințat vicepremierului Tatiana Golikova sa inceapa saptamana viitoare procesul de vaccinare in masa impotriva coronavirusului. Dupa cum a precizat șeful statului rus, el a discutat anterior cu Golikova și cu prim-ministrul…

- CHIȘINAU, 10 nov - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța despre inregistrarea altor 915 de cazuri de infectare cu COVID-19 in Moldova. Din numarul total de cazuri, 13 sunt de import (Italia-5, Romania-4, Federația Rusa-2, Polonia-1, Ucraina-1). De asemenea, instituția precizeaza ca bilanțul…

- CHIȘINAU, 6 nov - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege constituționala federala care prevede o noua procedura de formare a Guvernului, in conformitate cu noile amendamente la Constituție. Documentul a fost publicat pe portalul oficial de internet al actelor juridice. © Sputnik…

- CHIȘINAU, 30 oct - Sputnik. Intariți-va imunitatea și faceți fața diferitelor boli - astfel de oportunitați sunt ascunse in grasimile proaspete. Aceasta este opinia nutriționistului și geneticianului ucrainean Liudmila Goncearova, citata de RIA Novosti. Proprietațile benefice ale grasimilor…

- CHIȘINAU, 20 oct – Sputnik. Gradinițele din Chișinau vor avea un meniu unic. Despre asta a scris pe pagina sa de Facebook primarul de Chișinau, Ion Ceban. ”Meniu Unic” in gradinițele din capitala! In scopul centralizării achiziţiilor publice ale produselor alimentare pentru copiii din grădiniţele…