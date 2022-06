Șeful programului spațial rusesc, Dmitri Rogozin, amenința mai multe țari est-europene, printre care și Romania, dupa ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, nu a putut sa calatoreasca in Serbia pentru ca țarile europene vecine și-au inchis spațiul aerian pentru avionul sau. Potrivit cotidianului sarb Vecernje Novosti, este vorba de trei tari vecine Serbiei: Bulgaria, […] The post Rogozin amenința „romanii razbunatori” și „bulgarii fricoși” cu rachetele nucleare Satan:„Nu le va cere permisiunea de a zbura” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…