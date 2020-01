Romania trebuie sa aplice Directiva Copyright de asa maniera incat sa nu ajungem la fake news, iar proprietarii de business-uri in presa sa aiba capacitatea de a merge mai departe, a declarat, marti, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, in cadrul unei conferinte de profil.



"Este o directiva europeana pe care trebuie sa o punem in aplicare, mai ales ca a fost incheiata pe mandatul Romaniei si am avut o mare contributie. Problema este cum o punem in practica: cu aceeasi masura la nivel european sau este mai bine sa ne gandim fiecare tara cum e mai bine sa puna…