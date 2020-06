Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, afirma ca autoritatile ar trebui sa ia in considerare dezvoltarea unor programe pentru abilitati si educatie digitala in vederea sporirii rezilientei economice si sustinerii IMM-urilor, anunța news.ro,…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, isi propune sa dezvolte in continuare parteneriatul turistic dintre Romania si Statul Israel.In acest sens, secretarul de stat Emil Razvan Pirjol a participat astazi, 10 iunie 2020, la o intalnire organizata in sistem…

- Prin efectele sale profunde asupra vieții și sanatații omului, virusul COVID-19, care a generat pandemia actuala, afecteaza grav economia mondiala și, in special, industria turismului. Federația Naționala a Ghizilor de Turism din Romania, singura organizație reprezentativa a ghizilor de turism,…

- Romanii care s-au intors dinstrainatate vor pleca inapoi acolo iar la noi va exista acelașideficit de forța de munca. In aceste condiții trebuie reganditastrategia de a-i menține aici pe muncitori sau aceștia sa fieinlocuiți de „niște roboți frumoși” a spus secretarul destat Liviu Rogojinaru. Secretarul…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca.

- Antreprenorii care au avut afacerile afectate dupa decretul președintelui pot solicita de la Ministerul Economiei cunoscutul certificat de situații de urgența (CSU). Site-ul http://prevenire.gov.ro/ este acum funcțional. Acest certificat, Galben sau Albastru, este necesar pentru a accesa anumite facilitați,…