Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca, potrivit…

- Romania va beneficia de fonduri europene pentru turism in valoare de un miliard de euro in urmatorul exercitiu financiar 2021 - 2027, la care se adauga 750 de milioane de euro pentru zonele de minerit, care sa poata fi transformate in destinatii turistice, a declarat vineri secretarul de stat in Ministerul…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Emil Razvan Pirjol, a deschis editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei, impreuna cu presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Nicolae Demetriade.Targul de Turism al Romaniei, cel mai important eveniment…

- In Romania exista o ruptura intre angajat si angajator, considera Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prezent la conferinta ”Piata muncii, intre criza si reinventare”, organizata de Profit.ro, si sustine ca, atunci cand era angajat, se simtea…

- Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget in jur de un miliard de lei, cu care vor putea primi finantare circa 5.000 de firme, a declarat Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, scrie...

- Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget in jur de un miliard de lei, cu care vor putea primi finantare circa 5.000 de firme, a declarat, sambata, la Antena 3, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri."La Start-Up Nation, avem…

- Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget in jur de un miliard de lei, cu care vor putea primi finantare circa 5.000 de firme, a declarat, sambata, la Antena 3, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "La Start-Up Nation,…

- Liviu Rogojinaru, numit luni in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, va coordona sectorul IMM-urilor, potrivit unui comunicat al Consiliului National pentru...